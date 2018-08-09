Ambulans helikopter çorba tenceresine düşen bebek için havalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde çorba tenceresine düşen 10 aylık bebek, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için ilçenin Zaviye Mahallesi'ne gelen Vahap Gökduman'ın 10 aylık bebeği Elif Gökduman, annesinin kurduğu yer sofrasındaki büyük çorba tenceresine düştü.

Baba Gökduman tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine götürülen bebeğin vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıklar tespit edildi.

Elif Gökduman için 112 Komuta Merkezinden ambulans helikopter talep edildi.

Elif bebek, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Bebeğin annesi ve yakınlarının bebeğin gidişi sırasında gözyaşı döktüğü görüldü.