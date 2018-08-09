Anaokulunda el ele çekilen fotoğraflarını, düğün davetiyesinde kullandılar

Burhaniye'de Ömer Acar ile Hazal Akseki'nin ana sınıfında birleşen elleri, bir daha ayrılmamak üzere kenetlendi. Genç çift için görkemli bir düğün yapılırken, ana sınıfında el ele olan fotoğrafları da davetiyeyi süsledi. Amerika da biyoloji dalında doktorasını yapan Ömer Acar ile reklamcı Hazal Akseki'nin düğün davetiyesinin üzerine, "Yıllar sonra hiç bırakmamak üzere el ele tutuşacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız" yazıldı. Acar çiftini, bu mutlu günlerinde sevenleri de yalnız bırakmadı.

Damat Ömer Acar, "Biz ana sınıfında birlikteydik. O zamanlar 23 Nisan'lara gidiyorduk. Törenlerde bizim haberimiz yokken, annesi fotoğrafımızı çekmiş. Benim hiç haberim yok fotoğraftan. Bugün birlikteyiz. Çok güzel bir anı olduğu gibi, davetiyeye de koyduk. Herkes görsün istedik" dedi.



Çok mutlu olduğunu belirten gelin Hazal Akseki ise, "Ana sınıfında böyle törenler oluyordu. Bizi de çift yapmışlardı. Ele ele tutuştuk. Yani inanılacak gibi değil. Hatta üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bu resmi okula götürmüştüm. Ömer de eğlenmişti. Dalga geçmişti. Çocuk aklıyla. Çok güzel bir anı oldu bizim için, tekrar çıkardık. Annem onu saklamış. Davetiyede kullandık. Çok mutluyuz. Bir daha bırakmayacağız o eli" diye konuştu.