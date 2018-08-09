Aqua parkta dehşet!

Yeni Asır'dan Nida Aladağ'ın haberine göre İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 'Aqua Gaziemir' isimli su parkına hafta sonu annesiyle birlikte yüzmek için giden 3 yaşındaki Nil Işık, ölümden döndü. Minik Nil'in sol bacağı, çocuk havuzunun içerisinde açık bırakılan tahliye borusuna sıkıştı. 3 yaşındaki Nil'in bacağı sıkıştığı yerden çevredeki bir vatandaşın dikkati sayesinde hemen çıkartıldı. Işık ailesi, "Eğer o kişi hemen görüp kızımın bacağını sıkıştığı yerden çıkartmasaydı, doktorlar bacağının şişeceğini ve koca havuzdaki su tahliye edilmeden kızımın kurtarılamayacağını söyledi. Kan gitmeyen bacağının kesilme tehlikesinin bile oluşabileceğini dile getirdi" dedi.

ARKADAŞIYLA OYNUYORDU

Annesi Bahar Işık ile su parkına giden 3 yaşındaki Nil Işık, çocuk havuzunda oynarken bir anda sol bacağı havuzun içerisinde bulunan tahliye borusuna sıkıştı. Havuzun zemininde bulunan ve kapağı olmayan tahliye borusuna ayağı sıkışan Nil suda çırpınmaya başladı. Bu sırada Nil'i fark eden bir kişi, küçük kızın bacağını sıkıştığı yerden çekip çıkarttı. Minik Nil'in çığlıklarını duyarak koşan annesi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bahar Işık, "Birden bağırdığını duyunca koştum ne olduğunu dahi anlamadım. Bir baktım bacağı sıkışmış panik halde ne yapacağımı bilemedim. Müşterilerden biri olduğunu öğrendiğim bir beyefendi hemen kızımı çekti çıkardı. Çıkardıklarında bacağı mosmordu ve Nil ağlama krizine girdi. Hemen hastaneye koştuk" diye konuştu.

'HESABINI VERECEKLER'



Baba Emrah Işık, "Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Çocuk havuzunda, tahliye borusu açık bırakılmış. Kızımın tedavisini yapan doktor, '2 dakika daha orada kalsaydı sonuçları çok daha ağır olurdu' dedi. Sosyal medya hesabımdan kazayı paylaştıktan sonra altına gelen yorumlarda havuzdaki tahliye borusu ile ilgili daha önceden defalarca işletmenin uyarıldığını öğrendik. Yasal süreci başlattık. Sorumlulardan şikayetçiyiz" dedi. Böyle bir ihmalin kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyen Işık, "Havuzda can kurtaran yok. Onu geçtik, bir görevli dahi yokmuş. O kişinin kızımı kurtarmasından dolayı kendisine minnettarız ancak ya o kişi olmasaydı?" diye konuştu.