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Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

’da uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 40 kilo uyuşturucu madde Bonzai, Fubinaca, Kokain, yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin eşinin yaklaşık 6 ay önce uyuşturucu ticareti yapmaktan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 10:20
Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

Uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu ticareti yapmaktan yakalanan ve halen cezaevinde bulunan H.B.'nin uyuşturucu ticaretini eşi N.B.'nin devraldığı bilgisine ulaştı.

EŞİNİ MERCEK ALTINA ALDI

N.B.'nin izini sürmeye başlayan Jandarma ekipleri, adresini değiştiren N.B.'nin yeni ikamet adresini belirleyerek evi mercek altına aldı. 2 çocuk annesi N.B.'nin çocukları ile birlikte yaşadığı evde, sürekli M.B. isimli şahısla irtibatta bulunduğu ve uyuşturucu ticaretini birlikte yaptıkları belirlendi.

ÇOCUK ODASINDAN UYUŞTURUCU

Şüpheli şahısların uyuşturucu imalatını yaptıkları değerlendirilen Avcılar'daki adreslerine baskın düzenleyen ekipler; evin banyosundaki plastik saklama kovasının içinde kilolarca Bonzai ile karşılaştı. Evde aramalarına devam eden Jandarma ekipleri; çocukların kaldığı oda dahil olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bulunan poşetler içerisinde Bonzai, Kokain ve Fubinaca, yüzlerce uyuşturucu ve cinsel içerikli uyarıcı hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 2 şüpheli işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerin kimler vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü yönünde derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'
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