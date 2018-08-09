Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Aydın'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı

'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı

'da yaklaşık 150 metrelik uçuruma düşen otomobildeki iki kişi, ekiplerin 2,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak tedavi altına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 06:47
Aydın'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 09 AAT 048 plakalı otomobil, Danişment mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü.

Araçta sıkışan sürücü Soner Bilara ve yanındaki arkadaşı Onur Zirek, telefonla polisten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ile İl Afet ve Müdürlüğü () ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler otomobilin bulunduğu yere güçlükle ulaştı.

İtfaiye ve AFAD görevlileri, araçtan alıp sedyeye koydukları yaralıları halat yardımıyla yukarıya çıkarmaya çalıştı.

Ekipler, yaralıları yukarı çekmekte güçlük yaşayınca jandarma ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla iki arkadaş çıkartıldı.

Bölgede 2,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak ambulansla Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydın'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN