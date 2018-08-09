Bursa’da dağlık alanda kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Olay, Yıldırım'a bağlı Kaplıkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dağlık alanda yolunu kaybeden bir kişi, polis ekiplerini arayarak, ormanlık alanda kaybolduğunu, yolunu bulamadığını söyledi. İhbarı değerlendiren ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kimliği belirlenemeyen kişiyi bulmak için dağlık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dağlık alandaki arama kurtarma çalışmalarına polis ve sağlık ekipleri de katıldı. Gece geç saatlerde başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunamayan şahıs için gün içerisinde tekrardan arama çalışmaları yapılacağı öğrenildi.