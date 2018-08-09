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taburcu edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Cüneyt Arkın taburcu edildi
Akciğer ödemine bağlı solunum güçlüğü nedeniyle tedavi altına alınan ünlü sinema oyuncusu , taburcu edildi. Silivri'deki Medical Park Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden usta sanatçı, tedavisi evinde sürdürülmek üzere taburcu oldu. Arkın, kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi sonucu ortaya çıkan solunum güçlüğü nedeniyle 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
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Cüneyt Arkın taburcu edildi
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