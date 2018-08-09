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Denizde kalp krizi geçirip boğuldu

'nın Manavgat ilçesinde, denizde yüzerken, kalp krizi geçiren (60) boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 09:50
Denizde kalp krizi geçirip boğuldu

Çenger Mahallesi'ndeki tatil sitesinde kalan , dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için denize girdi. Dönmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahildekiler ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak, ilk müdahalesi yapılan Dönmez için 112 Acil 'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nafiz Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi içAntalyalya Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Denizde kalp krizi geçirip boğuldu
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