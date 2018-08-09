Elmalı'da hasar tespit çalışmaları başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede temizleme çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bir yandan da hasar tespit çalışması yapıyor.

Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, toprak ve çamur yığını altında kalan ev ile ahırlarda çalışma yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerine de destek veren belediye ekipleri, selden zarar gören evleri gezerek tespitte bulundu. Belediyenin, zarar gören vatandaşlara yardımda bulunacağı öğrenildi.

- Zararın karşılanması için girişimlerde bulunulacak

Öte yandan bölgede incelemede bulunan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin getirdiği moloz ve çamurun iş makineleriyle temizlendiğini söyledi.

Üst üste yaşanan iki selde 12 ev ve 450 dekar sera alanının zarar gördüğünü vurgulayan Öztekin, vatandaşların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Selin verdiği zararın tam olarak netleşmediğini anlatan Öztekin, maddi zararların karşılanması için girişimlerde bulunacaklarını bildirildi.

İlçede 6 Ağustos akşamı yaşanan selde Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüş, 7 Ağustos'ta ise Karaköy Mahallesi'nde bazı evler, bir ilkokul ile ahırlar zarar görmüş, birçok küçükbaş hayvan telef olmuştu.