Eşinin başına nar fırlatan polis memuruna 20 gün hapis

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nce eşinin başına doğru nar fırlatarak, yere düşüp, yaralanmasına neden olan polis memuru Volkan A.'ya 20 gün hapis cezası verildi. Kararı alan yargıç Gökan Asafoğulları, "Sanığa verilecek en uygun ibretlik ceza 20 gün hapistir" dedi.

KKTC'de yaşayan polis memuru Volkan A., iddiaya göre, bilinmeyen nedenle eşi B.B.'nin başına doğru nar fırlattı. Nar, B.B.'nin kucağında taşıdığı çocuğa isabet etti. B.B., dengesini kaybedip, çocuğuyla birlikte yere düşerek, yaralandı. Olay sonrası 2 çocuk babası Volkan A. hakkında dava süreci başlatıldı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu Volkan A.'ya 20 gün hapis cezası verildi. Kararı alan ve okuyan Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları, polis memuru Volkan A.'nın, eşi B.B.'nin başına nar fırlattığını, yere düşürdükten sonra başından yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

'ŞİDDET GÖREN KADINLAR, ŞİKAYETTEN KAÇINIYOR'

Darp suçunun son dönemde arttığına değinen Gökan Asafoğulları, "Bu suçların hafife alınmaması gerekir. Şiddet barındıran suçlar, toplumda ciddi rahatsızlık ve endişe yaratır" dedi. Kadına şiddet olaylarında da ciddi artış olduğunu vurgulayan Asafoğulları, "Şiddetin arttığı, yaşanan kadın cinayetlerinden görülmektedir. Maalesef şiddet gören kadınlar, 'Bu sefer son' diyerek, her seferinde şikayetten kaçınıyor" diye konuştu.

'İBRET VERİCİ CEZA'

Volkan A.'ya verilen cezayla ilgili ise Asafoğulları, şunları söyledi:

"Sanık, müştekiye nar fırlatmıştır. Nar, müştekiye temas etmemiştir, kucağındaki küçüğü vurmuştur. Baba olan sanığın duyduğu pişmanlık, huzurumdaki emarelerden açıktır. Sanık, meslekten polis olan bir kimsedir. Dolayısıyla bir yerde kamu güvenliğini sağlamakla görevli olan polis sanığın kendi aile yuvasında bu tür davranışlar sergilemesi, kabul edilebilir değildir. Tüm hususlar dikkate alındıktan sonra sicili temiz, 2 çocuk babası polis sanığa verilecek en uygun ibret verici ceza 20 günlük hapisliktir."

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