EUS başvuruları başladı! | 2018 EUS sınavı ne zaman?

EUS başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM), Ağustos sınav takviminde yer alan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için başvuruları alıyor. Adaylar bir yandan sınava çalışırken diğer yandan da EUS sınavına ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, EUS 2018 sınavı ne zaman yapılacak? EUS başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

2018 EUS NE ZAMAN?

2018 EUS 16 Eylül'de yapılacak. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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EUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların EUS için 175 TL ücret ödemesi gerekecek. Sınava geç başvurular 27 Ağustos'ta yapılabilecek ancak o gün başvuru yapacaklar daha yüksek ücret ödeyecek. ÖSYM'nin kılavuzuna göre geç başvuru ücreti 265 TL olacak.

Sınav ücretini ödemek için son gün ise 15 Ağustos olarak belirlendi.

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EUS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası 'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* İNG Bank'ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC'den başvur acak adaylar hariç);

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

* Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER " alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.