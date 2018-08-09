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Gurbetçi ailenin tatili acı bitti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:25
Antalya'nın Kaş ilçesinde 4 yaşındaki çocuk denizde boğuldu. Gözü yaşlı baba oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan Kaş ilçesine ailesiyle tatile gelen , dün öğle saatlerinde bir plaja gitti. Bu sırada 4 yaşındaki , gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Üzeyir Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından baba Mustafa Yılmaz, oğlunun cenazesini morgtan kucağında taşıdı. Gözü yaşlı baba araca güçlükle binerken, kucağına aldığı oğlu ile morgtan ayrıldı.
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Gurbetçi ailenin tatili acı bitti
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