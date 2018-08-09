İki şehir iki dehşet

Batman'da özel rehalibitasyon merkezinde öğretmen olan 24 yaşındaki Kübra Oğur ile eşi Bilal Oğur arasındaki tartışma kanlı bitti. Sokak ortasında silah
la eşini başından vurup ağır yaralayan Bilal Oğur, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi. Kayseri'de ise imam nikâhlı yaşayan İlyas Yalçın (28) ile Mehtap Soygüden (28) arasında çıkan resmi nikâh tartışması kanlı bitti. İmam nikâhlı eşinin resmi nikâh ısrarları üzerine sinirlenen İlyas Yalçın, Soygüden'i öldürüp aynı silahla intihar etti. Necdet ÇAKIR - Ali ALTUNDAŞ /
SABAH