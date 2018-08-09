Liseli gencin acı ölümü!

Palandöken Dağı eteklerinde bugün sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatan Emrah Sucu(17), yıldırım düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın fark edilmesinin ardından jandarmaya ve polise bilgi verildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından ceset adli tıpa kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER



Olay yerinde toplanan Emrah Sucu'nun yakınları ağıtlar yakarak sinir krizi geçirdi.



Sucu'nun lise üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu kaydeden bir yakını, "Sabah koyunları otlatmak için Palandöken'in yamaçlarına çıktı. Hava yağışlıydı. Daha sonra yıldırım önce bir koyunun üzerine düştü. Emrah'ta koyuna bakmak için yanına gittiğinde ikinci yıldırımda onun üzerine düştü. Her tarafı patlamıştı. Hayatını kaybetti" diye konuştu.