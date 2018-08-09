Meteoroloji'den son dakika Doğu Karadeniz fırtına ve sağanak yağış uyarısı! - Ordu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ağustos ayı ile beraber ülke özellikle güney kesimlerde sıcaklıklar etkisini gösterirken kuzey kesimlerde de sağanak yağış ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Dün Ordu'da yaşanan sel felaketinin ardından, yurttaşlar bugün hava durumu nasıl olacak? sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN FIRTINA VE SEL UYARISI

Yağışların; Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani Sel, Taşkın, Su Baskını, Heyelan, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ayrıca dün yaptığı uyarıda, bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli fırtına esmesi beklendiğinden özellikle denizcileri ilgilendiren uyarı geçti.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 30

Ordu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39