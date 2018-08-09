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? | 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi! Yaz tatili ne zaman bitiyor 2018?

? sorusu Ağustos ayına girmemiz ile beraber 2018 yaz tatilini geçiren öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler bir yandan tatilin tadını çıkartırken, öte yandan ise 2018-2019 yeni eğitim öğretim yılına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim dönemine ilişkin merak edilen o tarih!

Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:55
Okullar ne zaman açılacak? | MEB 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi! Yaz tatili ne zaman bitiyor 2018?

Tatilin tadını çıkaran veli ve öğrenciler sorusunun yanıtını merak ediyor. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dersi ne zaman? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MEB'DEN OKUL ÖNCESİ UYUM EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

, okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt vererek şu açıklamayı yaptı:

''Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak."

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