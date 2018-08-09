Selin yaralarını saran Elmalı’da ikinci afet

Antalya
'nın Elmalı ilçesinde önceki akşam başlayan sağanak yağış, Karaköy mahallesinde büyük çapta hasara neden oldu. Sel
afetinin yaşanmasıyla birlikte Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Elmalı'da önceki gün yarım saat süren yağmurun sebep olduğu sel suları yer yer 1 metreye kadar yükselirken, 12 ev su altında kalmış, yaklaşık 450 dönüm alanda sera içindeki ürünler büyük zarar görmüştü. Can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde tahmini zararın 15 milyon lira civarında olduğu tahmin edilirken, hasar tespit çalışmalarına başlanmıştı. Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken, Karaköy mahallesinden de sel haberi geldi. Ani bastıran yağış sebebiyle Karaköy'de büyük çapta hasar meydana geldi. Yüzlerce dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, çok sayıda ahırın kullanılamaz hale geldiği Karaköy mahallesinde 50'ye yakın küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.