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Sevgilisini silah zoru ile kaçıran şahıs, polise yakalandı

'nin İzmit ilçesinde tartıştığı sevgilisini silah zoru ile tehdit ederek aracına bindirdikten sonra kaçıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:00
Sevgilisini silah zoru ile kaçıran şahıs, polise yakalandı

Olay İzmit Erenler Mahallesi Akçakoca konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y.(41) adlı şahıs aracı ile birlikte, Akçakoca konutlarında ikamet eden sevgilisi B.Ö. ile konuşmaya gitti. Buluşmanın ardından bir süre sonra B.Ö. ile tartışmaya başlayan M.Y., sevgilisinin dayısı İ.G.'nin olay yerine gelmesi sonrasında üzerindeki tabancayla B.Ö.'yü tehdit ederek zorla aracına bindirdi. Şüpheli M.Y., olayın ardından havaya ateş ederek bölgeden uzaklaşırken, dayı İ.G. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y. ve B.Ö.'nün içinde bulunduğu aracı İzmit Erenler Mahallesi'nde durdurdu.

YAPTIĞI HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Araçtaki M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelinin daha önce işlediği gasp, silahlı yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu ve 3-4 ay kadar önce denetimli serbestlikten faydalanarak cezaevinden çıktığı öğrenildi. Sorgusunda olay esnasında alkollü olduğu için yaptığı hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenilen M.Y., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sevgilisini silah zoru ile kaçıran şahıs, polise yakalandı
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