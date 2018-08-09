Sokakta dehşet…Eski kocası defalarca bıçakladı

Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı E. boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma sonrasında Nazlı E. eski eşinin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.