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Sokakta dehşet…Eski kocası defalarca bıçakladı

Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 09:57
Sokakta dehşet…Eski kocası defalarca bıçakladı

Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı E. boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma sonrasında Nazlı E. eski eşinin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sokakta dehşet…Eski kocası defalarca bıçakladı
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