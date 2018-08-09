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Son dakika: 'da -21 operasyonu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:51
- Polis, kent merkezinde birçok bölgede uygulama yaptı

polisi kent merkezinde birçok bölgede "-21" operasyonu gerçekleştirdi.

İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında Mahmutbey gişeleri giriş noktasında konuşlanan polis ekipleri, burada şüpheli gördükleri araçları durdurdu.

Araçlar polis ekipleri tarafından aranırken, çalışmalara "İra" isimli polis köpeği de katıldı.

Operasyona Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de destek verdi.

Vatandaşlar, halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

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Son dakika: İstanbul'da Kurt Kapanı-21 operasyonu
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