Son dakika! Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki 10 yaralıdan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ordu'da yaşanan sel felaketi sonrası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, felakette yaralanan 10 kişinin sağlık kurumlarına getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ORDU'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."