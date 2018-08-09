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Son dakika! , 'daki 10 yaralıdan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı

tarafından 'da yaşanan felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayda 10 kişinin yaralandığı ve tedavisi tamamlanan 8 kişinin taburcu edildiği belirtilerek; diğer 2 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 16:34
Son dakika! Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki 10 yaralıdan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı

'ndan yapılan açıklamada, 'da yaşanan felaketi sonrası 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, felakette yaralanan 10 kişinin sağlık kurumlarına getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ORDU'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"

"Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Son dakika! Sağlık Bakanlığı, Ordu'daki 10 yaralıdan 8'inin taburcu edildiğini açıkladı
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