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Son dakika: şoförlerinin eyleminde arbede çıktı

Sosyal medya üzerinden örgütlenerek bağlanan araçlarını almaya giden şoförleri önce polisle ardından belediyenin güvenlik görevlileriyle gerginlik yaşadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 15:56
Son dakika: UBER şoförlerinin eyleminde arbede çıktı

() ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın kararı sonrası bu uygulamayla taşımacılık yapmaya devam ettiği ettikleri için araçları bağlanan bir grup şoför dün eylem yaptı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

UBER şoförleri önce Bakırköy Osmaniye Polis Merkezi'ne gitti. Polis merkezine girişlerine izin verilmeyen UBER şoförleri ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından dağıtılan UBER şoförleri bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gittiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araçlarını almak için izin alamayan UBER şoförleri ile bu kez belediyenin güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Polis merkezi ve İBB'deki gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika: UBER şoförlerinin eyleminde arbede çıktı
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