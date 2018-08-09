Söndü derken yeniden başladı

Muğla
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Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Köyceğiz'in kırsal Çayhisar Mahallesi'nin Avlanmaz mevkisindeki sarp ve kayalık olan ormanlık alanda, önceki gün çıkan yangından sonra dün de aynı bölgede yangın başladı. Saat 07.00'de başlayan yangını görenler orman ekiplerine bildirdi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye ekipler, sevk edildi. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 29 arazöz, 11 su ikmal aracı, 7 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 15 kamyonet, 3 belediye arazözü, 15 teknik personel, 13 memur ve 143 söndürme işçisi müdahale etti. Kısmen kontrol altına alınan yangında, 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.
KOZALAKLAR ÇIKARDI
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik
, "Dün bölgede çıkan yangını kontrol altına aldık. Gece boyu soğutma çalışmaları sürdü. Yangının çıktığı bölgedeki yanan kozalaklar, bölgenin aşağısında tekrar yangın çıkardı. Bölgedeki arazi şartları çok zor" dedi. Önceki gün yıldırım düşmesinden dolayı çıktığı tespit edilen yangın yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınmıştı. Sarp kayalık arazideki yangında 2.5 hektarlık alan zarar görmüştü.