Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto çekildi - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

çekildi - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üst üste iki haftadır devrenden Süper Loto'da büyük ikramiye en son 3 milyon 294 bin liraydı. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği çekilişle Süper Loto'da büyük ikramiyenin kaderi belli oldu. Peki Süper Loto'da büyük ikramiye bu akşam sahibini buldu mu? İşte Süper Loto'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 22:11
Süper Loto çekildi - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS: 13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı3. DevirKişi Başına Düşen İkramiye5.114.054,52 TL
5 Bilen Kişi Sayısı36Kişi Başına Düşen İkramiye15.726,65 TL
4 Bilen Kişi Sayısı3.175Kişi Başına Düşen İkramiye191,55 TL
3 Bilen Kişi Sayısı67.726Kişi Başına Düşen İkramiye15,50 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 2 AĞUSTOS 2018

2 Ağustos Süper Loto sonucu: 01 - 07 - 27 - 28 - 39 - 51

Süper Loto'nun 2 Ağustos 2018 tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto çekildi - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN