Süper Loto çekildi - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS: 13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.114.054,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 36 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.726,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.175 Kişi Başına Düşen İkramiye 191,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 67.726 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 2 AĞUSTOS 2018

2 Ağustos Süper Loto sonucu: 01 - 07 - 27 - 28 - 39 - 51

Süper Loto'nun 2 Ağustos 2018 tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. Öte yandan, 5 bilen 50 kişi 10 bin 561 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 844 kişi 199 lira 75'er kuruş, 3 bilen 61 bin 902 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.