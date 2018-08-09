Tarsuslu genç kız 13 gündür kayıp

Anne Ümmü Hürü Kulaç, kızı Büşra Kulaç'ın 27 Temmuz Cuma günü 'teyzeme gideceğim' diyerek evden çıkıp, bir daha geri dönmediğini söyledi. Kızıyla iki kez telefonla görüştüğünü, kendisine internette tanıştığı birisiyle evlendiğini söylediğini belirten anne Kulaç, kızının can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti. Kızının 13 gün önce gittiğini, 8 gündür haber alamadığını söyleyen anne Kulaç, "Kızım Büşra Kulaç 13 gündür kayıp, evden 'teyzeme gideceğim' diyerek çıktı. Ertesi gün beni aradı, 'Ben evlendim' dedi. Aradan üç gün geçtikten sonra bir daha aradı.