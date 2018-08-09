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’ta operasyonu; 15 gözaltı

polisinin 1 hafta boyunca devam eden narkotik operasyonları sonucunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 12:23
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 15 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz ve 06 Ağustos 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla 8 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında 10 adet uyuşturucu nitelikli hap, 11 adet sentetik ecza (Lyrica), 10,7 gram esrar, 3,1 gram metamfetamin, 0,58 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 15 şüpheli uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli mercilere sevk edildi. Emniyet yetkilileri operasyonların hız kesmeden süreceğini bildirdi.
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Uşak’ta uyuşturucu operasyonu; 15 gözaltı
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