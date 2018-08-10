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2018-2019 yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? | yeni kayıt tarihi işlemleri

öğrencisi olanlar ve açıktan üniversite eğitimini tamamlamak isteyen bireyler, kayıt yenileme tarihlerini araştırmaya başladı. 2018-2019 yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri internet üzerinden yoğun bir şekilde araştırılırken, adaylar sorularına yanıt arıyor. Peki, ve kayıt yenileme ne zaman?

Giriş Tarihi: 10.8.2018 16:58
2018-2019 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? | Anadolu Üniversitesi yeni kayıt tarihi işlemleri

Yeni eğitim öğretim döneminde 'e kayıt olmak isteyenler ve üniversitesini eğitimini açıktan AÖF aracılığıyla sürdüren adaylar, yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. 2018-2019 kayıt tarihleri tarafından paylaşıldı. Peki, ve kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

AÖF KAYIT YENİLEME VE YENİ KAYIT NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

2018 - 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

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2018-2019 AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? | Anadolu Üniversitesi yeni kayıt tarihi işlemleri
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