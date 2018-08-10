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9 Ağustos açıklandı! - bilet sorgulama ekranı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği belli oldu! İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen kişi sayısı çıkmadı ve üçüncü kez 5.114.054,52 TL devretti. 9 Ağustos 2018 Süper Loto çekiliş sonuçlarında, 5 bilen kişi sayısı 36, 4 bilen kişi sayısı 3.175 kişi oldu. Peki, dün gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar neler? Bilet sorgulama burada!

Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:14
9 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! - Süper loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

9 Ağustos 2018 Süper Loto dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 3. kez devir yaşandı ve 5.114.054,52 TL devretti. 5 bilen kişi sayısı 36, 4 bilen kişi sayısı ise 3.175, 3 bilen kişi sayısı ise 67.726 oldu. İşte Süper Loto 9 Ağustos Perşembe çekiliş sonuçları detayları...

SÜPER LOTO 9 AĞUSTOS 2018 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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