AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2019 Anadolu Üniversitesi yeni kayıt tarihi

Üniversite eğitimini AÖF aracılığıyla sürdüren ve yeni dönemde AÖF'e kayıt olmak isteyen adaylar, kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi ise 2018-2019 kayıt tarihlerini paylaştı. Peki, AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YENİ KAYIT

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL

AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

2018 - 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019