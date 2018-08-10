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Arap uyruklu genç kızı önce araçtan attın sonra darp etti

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:48
- nin, genç kızı önce araçtan attığı ardından darp ettiği iddiası
- 'nda taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı darp ettiği iddia edildi

Taksim'de bir taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı önce taksiden attığı ardından da darp ettiği iddia edildi.
Beyoğlu Taksim'de iddiaya göre, taksi şoförü ve Arap uyruklu yolcusu arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü genç kızı taksiden attı. Daha sonra kendisi de araçtan inen şoför ve genç kız arasında yaşanan tartışma devam etti. Taksi şoförünün genç kızı darp ettiği iddia edildi. Olayın ardından genç kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
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Arap uyruklu genç kızı önce araçtan attın sonra darp etti
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