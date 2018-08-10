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Bodrum’da Viyana rüzgârı

SABAH ve atv’nin sponsorluğunda düzenlenen ’nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği sahne aldı

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Bodrum’da Viyana rüzgârı
'nın Bodrum ilçesinde SABAH ve atv'nin ana sponsorluğunda bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'nde, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği sahneye çıktı. 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Viyana Devlet Opera Balesi Birliği Bodrum Antik Tiyatro'da "Balenin En İyileri" gösterisini sahneledi. Koreograf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan performans büyük beğeni topladı. Klasik balenin öne çıkan örneklerinden derlenen gösteride topluluk, Pyotr Ilyich Çaykovkski'nin "Kuğu Gölü Balesi", Cesare Pugni'nin "Venedik Karnavalı", Boris Asafiev'in "Paris Ateşi", Adolf Adam'ın "Giselle", Camille Saint Saens'in "Kuğunun Ölümü", Carl Orff'un "Carmina Burana" ve Johann Strauss'un "Güzel Mavi Tuna" gibi eserlerinden örnekler sundu.

AYAKTA ALKIŞLANDI
İki perdeden oluşan ve yaklaşık 90 dakika süren etkinliği yaklaşık bin 500 sanatsever izledi. Keyifli dakikalar yaşayan izleyenler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. 11 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği "Don Kişot" adlı gösteri ile devam edecek festival, 15 Ağustos'ta sona erecek.
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Bodrum’da Viyana rüzgârı
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