Devletten sel bölgesine çıkarma

Hükümet Ordu'da sel felaketinin yaralarını hızla sarıyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları gecikmeden yapıldı. Karadeniz sahil yolu
üzerinde bulunan ve bir kısmı tamamen çöken Cevizdere Köprüsü
'nün söküm işlemi de başladı. Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu'daki sel nedeniyle 66 konut, 264 işyeri ve 60 aracın zarar gördüğünü bildirdi. Oktay, sıkıntı yaşanan bölgelerde ilk andan itibaren devletin tüm birimlerinin çok yakın bir şekilde olayı takip ettiğini söyledi. Fuat Oktay, hasarın boyutunun da basındaki algı boyutuna göre daha alt seviyelerde bulunduğunu belirterek, "Ne tür zarar varsa köprülerimiz başta olmak üzere, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Çaydere mevkisindeki köprümüzün özellikle gidiş-geliş ulaşımı aksatması sebebiyle orada bir hasar vardı. Yine daha içeri bölgelerde Çaydere mevkisinde, farklı bölgelerimizde irili ufaklı küçük çaplı bazı köprülerimizde hasarlar var. Bunların tamamının üzerinden geçtik. Ulaştırma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bunlarla ilgili hemen projeleri geliştiriyor ve hızlı bir şekilde de o uygulamayla tamamını en kısa sürede hizmete açıyor olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "İklim değişiyor ve Türkiye
de bu değişimden ister istemez payını alıyor. Dolayısıyla bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut gerek işyeri yapımıyla alakalı, zaten hassas olmamız gereken bir konu ama, bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Vatandaşımızın, belediyelerimizin ve ilgili birimlerimizin çok daha hassas olmasını arzu ediyoruz" dedi. 'ÖNCELIĞIMIZ INSAN'
Selin vurduğu Ünye ve Fatsa ilçelerindeki çok sayıda fabrika sular altında kaldığı için kullanılmaz hale geldi. Her iki ilçede de Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki tekstil ve ağır sanayi fabrikalarındaki hasar tespit çalışmasına başlandı. Vali Seddar Yavuz, "Bizim ilk önceliğimiz insan olduğu için selde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık" diye konuştu. Sel sularıyla bir kısmı yıkılan Cevizdere Köprüsü'nan yeniden yapılmak üzere yakım çalışmlarına da dün başlandı. Öte yandan Ordu'nun İkizce ilçesinde Bayram Sekmen (56) evinin yanındaki fındık bahçesinde bulunduğu sırada yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden Sekmen'in cesedi AFAD
ekiplerince çıkarıldı. Çaybaşı ilçesinde 50, İkizce ilçesinde de 3 ev sele bağlı heyelan oluştuğu için tedbir amacıyla boşaltıldı.