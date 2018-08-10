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'de akıllara durgunluk veren olay!

’de gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde hareketli saatler yaşandı. Evinin balkonundan alt kattaki dükkanın saç tentesine düşen yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 16:56
Düzce'de akıllara durgunluk veren olay!

'de balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldular. Dükkan üstünde oturan kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı.

İtfaiye ekipleri merdiven dayayarak talihsiz kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

Genç kadın sağlık kontrolü için tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

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Düzce'de akıllara durgunluk veren olay!
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