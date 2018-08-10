Giza Piramidi’nde gizli güç

Mısır
'daki Büyük Giza Piramidi'nin yeni bir sırrı daha ortaya çıktı. Rus bilim insanları, piramitlerin radyo dalgalarına karşı nasıl tepki verdiğini ölçmek için teorik bir araştırma yaptı. Çalışma sonucunda, Giza'daki en büyük piramit olan Keops Piramidi'nin odaları ve tabanında elektromanyetik enerji toplandığı görüldü. Bilim insanları, araştırmaya dair bu ilginç bulgunun gelecekteki nano parçacık araştırmalarında önemli olabileceğini kaydetti. Giza Piramit
leri'nin en eskisi ve en büyüğü olan Keops Piramidi, Mısır firavunu Keops tarafından binlerce yıl önce inşa edildi ve yüzyıllar boyunca çok sayıda teorinin odağı haline geldi. Araştırmaya dair veriler, Journal of Applied Physics dergisinde yayımlandı.