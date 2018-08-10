Görenler gözlerine inanamadı

Düzce'de balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldular. Dükkan üstünde oturan kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE KURTARDI

İtfaiye ekipleri merdiven dayayarak talihsiz kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Genç kadın sağlık kontrolü için tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.