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Görenler gözlerine inanamadı

’de gece saatlerinde Camikebir Mahallesinde hareketli saatler yaşandı. Evinin balkonundan alt kattaki dükkanın saç tentesine düşen yabancı uyruklu kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Nasıl düştüğü anlaşılamayan kadın mahallelinin meraklı bakışları altında 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 15:37
Görenler gözlerine inanamadı

'de balkondan düşme ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç bir kadını oturduğu binanın 1. katındaki dükkanın tentesinde buldular. Dükkan üstünde oturan kadının dengesini kaybederek balkondan düşerken saç tenteye tutunduğu anlaşılırken, şans eseri tutunduğu tente yere düşmesini önleyerek hayatını kurtardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLE KURTARDI

İtfaiye ekipleri merdiven dayayarak talihsiz kadını bulunduğu yerden indirirken, mahalle sakinleri de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Genç kadın sağlık kontrolü için tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

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Görenler gözlerine inanamadı
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