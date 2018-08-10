Görme engellilerin sosyal medyadaki sesi

"Şehir Engel Tanımaz" adlı YouTube kanalıyla Türkiye'nin görme engelli ilk YouTuber'ı olan 27 yaşındaki Yunus Emre Polat, çektiği videolarla görme engelli bir bireyin, sosyal hayattan kopmadan topluma nasıl entegre olabileceğini gösteriyor. Toplumun engellilere bakış açısını ölçmek ve engelliler adına farkındalık yaratmak amacıyla Taksim Meydanı, Tarihi Yarımada gibi farklı noktalarda sosyal deney çalışmaları yapan Polat, son olarak Sultanahmet Meydanı'nda iki farklı konuda çalışma gerçekleştirdi. Üzerinde Türkçe ve İngilizce "Ben görme engelliyim, sarıl bana" yazılı tişörtü, elinde bastonu ve gözünde güneş gözlüğüyle turistlerin ilgisini çeken Polat, "Görme engelli biri size aşık olsa ne düşünürsünüz?" sorusuyla da halkın nabzını tuttu.