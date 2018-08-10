Haberler Yaşam Haberleri Görme engellilerin sosyal medyadaki sesi

Görme engellilerin sosyal medyadaki sesi "Şehir Engel Tanımaz" adlı YouTube kanalıyla Türkiye'nin görme engelli ilk YouTuber'ı olarak anılan Yunus Emre Polat, çektiği videolarla görme engellilerin sosyal medyadaki sesi oluyor . Videoları sosyal medyada ilgi gören Polat, Tarihi Yarımada'da engellilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sosyal deney çalışması yaptı. Polat'ın "Sarıl bana" ve "Görme engelli biri size aşık olsa ne düşünürsünüz?" başlıklı sosyal deney çalışmaları, insanlar tarafından olumlu karşılandı. Youtuber Yunus Emre Polat: "Bol bol kitap okumalarını, gezmelerini, seyahat etmelerini, kendilerini hayattan soyutlamamalarını tavsiye ediyorum. Görme engelli arkadaşlarımın öz güvenlerinin tam olmasını istiyorum. Bardağın dolu tarafından bakmak, pozitif olmak, hayata tutunmak bizim gayemiz olmalı. Hayattan her zaman keyif almayı bilelim". "Yaptığımız sosyal deneylerle, görme engellilere ulaşmak, moral ve motivasyon sağlamak, bu toplumda var olduklarını göstermek istiyoruz"

AA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 10.8.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 11:19