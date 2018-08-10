Göz göre göre facia

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yasadışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan mülteci
leri taşıyan lastik bot
battı. Can pazarının yaşandığı olayda 2'si kadın 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Sahil güvenlik görüntülerinden ortaya çıkan sonuca göre, 2 kişi kapasiteli lastik lastik bota 8'si çocuk 14 kişi bindiği belirlendi. Cenazeleri morga kaldırılan
göçmenlerin Irak uyruklu oldukları, bottaki sadece bir kişinin Suriye
li olduğu tespit edildi. SURIYE UYRUKLU KIŞI GÖZALTINDA
Sahil güvenlik ekiplerine önceki gece saat 03.25'te Kuşadası açıklarında, göçmenleri taşıyan botun battığı ihbarı geldi. Dalış timi ile helikopter, uçak ve 2 sahil güvenlik botu ile ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, 7'si çocuk 9 kaçak göçmenin cansız bedenini sudan çıkardı. Denizin içindeki 4 kaçak ise kurtarıldı. Botu kullandığı ve organizatör olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. 4 ÇOCUĞU VE EŞİNİ YİTİREN DE VAR
Umuda yolculukta 4 yaşındaki oğlu Muhammet ile birlikte sağ kurtulan ancak eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Iraklı Oner Rahad, kurtulduğuna sevinemedi. Morgda eşi ve çocuklarını teşhis eden talihsiz adam, olayda kurtulan çocuğuna sarılıp gözyaşı döktü. Faciada ölenleri teşhis eden ve gözyaşı döken başka bir kaçak göçmenin de olayda ailesinin tüm fertlerini oluşturan dört çocuğu ve eşini kaybettiği ortaya çıktı. Rahad, kendileri gibi Iraklı bir aile ile Yunanistan'a geçmek için İzmir
'den Kuşadası'na geldiklerini, 3'ü Suriyeli 6 organizatörle iki aile için toplam 6 bin dolara anlaştıklarını belirtti. Rahad, "Can yeleği istedim. 'Hayır yok, bin. 'Binmezsen öldürürüz' dediler. Birinin elinde silah vardı. 'Bota silah zoruyla bindirdiler. 'Paran bizde, eğer gitmezseniz paranızı vermeyiz' dediler" ifadelerini kullandı. BOTTAN ATLAMAK İSTEDİ
Botu Suriye uyruklu bir kişinin kullandığını, bu kişinin kıyıdan ayrıldıktan bir süre sonra gelen telefona yanıt verdiğini, hemen ardından gaza basarak bottan atlamaya çalıştığını belirten Rahad, "Bu sırada çıkan karışıklıkta bot alabora oldu. Bot battığı sırada 4 yaşındaki oğluma elimi uzattım. Ama bana elini uzatan kızımı, eşimi ve diğer çocuklarımı kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü. Soruşturma kapsamında, diğer organizatörlerin de kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.