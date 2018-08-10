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İBB Başkanı Uysal: “Malazgirt'i hatırlama anlamında 'un sorumluluğu var''

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ’ta gerçekleştirilecek “'nin 947. Yıldönümü Anma Programı”nın basın tanıtım toplantısı, 'un Malazgirt ilçesinde gerçekleştirildi. basın toplantısında, “Malazgirt'i hatırlama anlamında 'un büyük sorumluluğu var. Malazgirt başlangıcı olmasa 1453 olmazdı. O olmasa bugün ülkemiz olmazdı” dedi.

Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:50
İBB Başkanı Uysal: “Malazgirt'i hatırlama anlamında İstanbul'un sorumluluğu var''

Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek kutlamaların tanıtım toplantısına Belediye Başkanı , Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Valisi Aziz Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek katıldı.

"SADECE MUŞ İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, 1071 yılında kazanılan nin Anadolu'nun kapılarını Türklere açarak bir başlangıç olduğunu söyledi. Malazgirt Zaferi anma törenine büyük destek verdiklerini belirten Başkan Uysal, "Okçular Vakfı geçen yıl bu faaliyeti yaparken Malazgirt ilçesi ile başkanı olduğum Başakşehir ilçemiz kardeşti. Malazgirt Zaferi'ni ülkenin gündemine getirenlere teşekkür ederim. Organizasyona İstanbul Büyükşehir olarak destek veriyoruz. Organizasyon sadece Muş için değil, için yapılan önemli bir etkinlik" dedi.

Bu yıl yapılacak etkinliklerin geçen yıldan daha kapsamlı olacağını ifade eden Mevlüt Uysal, "Malazgirt, bu milletin başlangıcı, Anadolu'ya girişi. Her yıl burada olacağız. Burada önemli olan İstanbul'da yaşayanların 1453'ten önce 1071'in olduğunu hatırlaması. 1071 Malazgirt'in hatırlanması anlamında İstanbul'un büyük sorumluluğu var. Malazgirt başlangıcı olmasa 1453 olmazdı. O olmasa bugün ülkemiz olmazdı" ifadelerini kullandı.

BİLAL ERDOĞAN: "BİRLİK RUHUNU DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da, 'ta Malazgirt'te Türkiye'nin birlik tablosunu yeniden dünyaya haykıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmet bir arada bulundu. Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Cumhurbaşkanımızın dediği 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır."

OKÇULAR VAKFI BAŞKANI YILDIZ: "BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER"

Okçular Vakfı Başkanı Yıldız ise, "Milletimiz için ağustos ayı zafer ayıdır. Ahlat'ta başladı Malazgirt'te dünyanın şahit olduğu en büyük zaferle Anadolu'yu vatan olarak bizlere bıraktı" diyen Yıldız, Alparslan'ın torunları olarak Malazgirt Zaferi ile vatan şuuruna hep birlikte varacaklarını dile getirdi.

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