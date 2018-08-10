Kafedeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da 20 Mart 2017 tarihinde Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi tarafında bulunan bir kafede yaşanan olayda, işletmeciler ve başka bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ve kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) hayatını kaybetmişti. 8 kişinin yargılandığı davada kararlar açıklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

MÜŞTERİLER CAN HAVLİYLE KAÇIŞTI

Görüntülerde bazı müşterilerin çatışmanın ortasında kaldığı görülürken, yaşanan panik ve müşterilerin kafeden kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor. Bazı müşterilerinse yere yatarak masaların altına saklandıkları görülüyor.

Malatya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklardan Aykut Ökten'e '2 kişiyi haksız tahrik altında öldürmek' suçundan 20 yıl, Yasin Ertaş'a '1 kişiyi haksız tahrik altında öldürmek' suçundan 10 yıl, Enes Kaba'ya 'Adam öldürmek' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkemede ayrıca sanık Enes Kaba'ya 'Yağmaya teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Nitelikli adam yaralama' suçundan 8 yıl 9 ay, 'Yaralama' suçundan ise 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Suat Ağzıküçük ile Kerem Dereili hakkında ise 'Yağmaya teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 4 sanığın beraat ettiği davada mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.