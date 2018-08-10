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Seyir halindeki kamyonette yaşanan hırsızlık kamerada

'da seyir halindeki kablo yüklü kamyonete tırmanan bir kişi, sarılı kablo rulolarından birini alıp kaçtı. O anları şans eseri kaydeden bir sürücünün uyarması üzerine kamyonet şoförü aracından inerek hırsızın peşinden koşmaya başladı. Kamyonet şoförü kovalama sonucu kabloları kurtarırken o anlar saniye kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:37
Seyir halindeki kamyonette yaşanan hırsızlık kamerada

'da geçtiğimiz günlerde kablo taşıyan bir kamyonet yavaşladığı sırada hırsızların hedefi oldu. Caddede seyir halinde olan kablo yüklü kamyonetin trafikte yavaşlamasını fırsat bilen bir kişi kamyonete tırmanarak sarılı kablo topunun birini alarak kaçtı. O anları şans eseri kaydeden başka bir sürücünün uyarması üzerine kamyonet şoförü hırsızın peşinden koştu. Bir süre sonra kaçamayacağını anlayan hırsız, kabloyu atarak gözden kayboldu. Kablosunu alan şoför, aracına döndü. O anlar kameralara yansıdı.

Seyir halindeki kamyonette yaşanan hırsızlık kamerada


HIRSIZLIK ANI VE SONRASI KAMERADA

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde trafikte ağır şekilde ilerleyen kamyonetin arkasına tırmanan şahsın bir rulo kabloyu alarak kaçmaya başladığı görülüyor. Durumu gören sürücünün kamyonet şoförünü uyardığı ve sürücünün kamyonetinden inerek hırsızın peşinden koştuğu görülüyor. Bir süre sonra kamyon şoförünün kurtardığı kabloları taşıyarak aracının başına geldiği görülüyor.

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Seyir halindeki kamyonette yaşanan hırsızlık kamerada
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