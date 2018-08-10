Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sokakta dehşet

Sokakta dehşet

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
İstanbul Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Mercan S. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı. Üç çocuk annesi Mercan S., 2 ay önce boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Mercan S.'nin karın boşluğundan 3-4 kez bıçaklandığı öğrenildi. ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Polis kaçan zanlıyı arıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN