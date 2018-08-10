Sokakta dehşet

İstanbul Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Mercan S. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı. Üç çocuk annesi Mercan S., 2 ay önce boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasındaki konuşma tartışmaya dönüşünce eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Mercan S.'nin karın boşluğundan 3-4 kez bıçaklandığı öğrenildi. Polis
ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Polis kaçan zanlıyı arıyor.