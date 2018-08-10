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'den açıklaması! - nasıl olacak?

'den uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak ilan etti. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Sinop, Kars ve Ardahan ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. ’da ise, parçalı ve az bulutlu olmak üzere 32 derece bir hava durumu bekleniyor. İşte Meteoroloji yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' sorularının cevabı!

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 10:12
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - İstanbul bugün hava durumu nasıl olacak?

, ülke geneline ilişkin olarak açıklamasında bulundu. Ağustos ayının ortalarına gelirken, bir yandan ülke genelinde sıcaklıklar etkisini gösteriyor öte yandan ise özellikle Karadeniz'de lar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

İŞTE SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Tokat, Artvin, Sinop, Kars ve Ardahan ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - İstanbul bugün hava durumu nasıl olacak?
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