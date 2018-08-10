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Taksi şoförü turist genç kızı darp edip araçtan attı!

’un orta yerinde taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı önce darp ettiği ardından da araçtan attığı iddia edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 14:39
Taksi şoförü turist genç kızı darp edip araçtan attı!

Taksim'de bir taksi şoförünün Arap uyruklu genç kızı önce taksiden attığı ardından da darp ettiği iddia edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Taksim'de iddiaya göre, taksi şoförü ve Arap uyruklu yolcusu arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından taksi şoförü genç kızı taksiden attı. Daha sonra kendisi de araçtan inen şoför ve genç kız arasında yaşanan tartışma devam etti. Taksi şoförünün genç kızı darp ettiği iddia edildi. Olayın ardından genç kızın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

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Taksi şoförü turist genç kızı darp edip araçtan attı!
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