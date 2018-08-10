Tarım ve Orman Bakanlığı: Üreticimizin yanında olacağız

Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu
'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini açıkladı. Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerindeki sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarının etkilendiğini aktaran Pakdemirli, zararların, tarım sigortaları kapsamında olduğunu, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini söyledi. Tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıpların, "2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun" kapsamında değerlendirileceğini vurgulayan Pakdemirli "Üreticilerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.