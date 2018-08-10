Tele-dolandırıcılara tüm servetini kap

İstanbul
Fatih'te yaşayan Beycan Dilican (80) tele-dolandırıcılara 1 milyon lirasını ve 2 kilo altınını kaptırdı. Yalnız yaşayan kadını bir hafta önce arayan dolandırıcılar, kendilerini emniyet amiri olarak tanıttı. Bankadaki parasının terör örgütü tarafından ele geçirileceğini belirterek kadına "Parayı çek bize ver. Biz parmak izi çalışması yapacağız. Operasyon yaptıktan sonra parayı geri vereceğiz" dedi. Dilican da parayı ve 90 cumhuriyet altını, bilezik gibi çok sayıda altını dolandırıcılara verdi. FOTOĞRAFTAN TEŞHİS
Uzun süre ABD'de kalan ve iki çocuğu ABD'de yaşayan Dilican, dolandırıldığını anlayınca soluğu emniyet müdürlüğünde aldı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde telefon dolandırıcılarının fotoğrafları gösterilen Dilican, iki teledolandırıcıyı fotoğraflarından teşhis etti. Polis ekipleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.