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Tele-dolandırıcılara tüm servetini kap Telefon dolandırıcıları, 80 yaşındaki kadını ‘paranı terör örgütü ele geçirecek’ yalanıyla dolandırdı. İki dolandırıcı, kadının 1 milyon lira ve 2 kilo altınını alıp kayıplara karıştı