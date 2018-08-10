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TIR otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

İzmit'te, Otoyolu'nda otomobile çarpan TIR devrildi. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobildeki 3 kişi yaralanırken, kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 06:56
TIR otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 41 UJ 371 plakalı TIR sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ozan Çanakçı idaresindeki 34 JE 211 plakalı otomobile yandan çarptı. TIR ile bariyerler arasında sıkışan otomobil hurdaya dönerken, TIR savrularak devrildi. Kazada, Ozan Çanakçı ile eşi ve 6 aylık çocuğu yaralandı. Muhammed A. olay yerinden kaçtı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanekaldırılanlan 3 kişi tedavi altına alındı. TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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TIR otomobile çarparak devrildi: 3 yaralı
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