Tuvalete gitti, altınlarını kurtardı!

Adıyaman'da Ulu Cami karşında kuyumculuk yapan Yunus Ulum'u telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ulum'u tuzağa düşürdü. Babası Şerif Ulum ve kardeşi Ali Ulum'u telefonla Emniyet Müdürlüğüne yönlendirerek Yunus Ulum'u iş yerinde tek başına bırakan dolandırıcılar, kullandıkları özel bir program ile sanki babasının telefonundan arıyormuş gibi şahsın altınlarını ele geçirmeye çalıştı. Telefonla verilen talimatları yerine getiren Yunus Ulum, 110 bin liralık yarım kilo altını poşete koyarak dolandırıcıların belirttiği adrese doğru yola çıktı. Adıyaman'dan Şanlıurfa istikametine giderken tuvaleti gelen ve telefonu kapatarak lavaboya giren Ulum, polis ve ailesinin telefonuna attığı mesajlar ile dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Yunus Ulum'un tuvalet ihtiyacı kendisini dolandırılmaktan son anda kurtardı.

O ANLAR KAMERALARDA

Yunus Ulum'un dolandırıcılarla telefonla görüşmesi, altınları poşete koyarak dolandırıcıların belirttiği yere doğru gitmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.