Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ulaştırma ve altyapı bakanı inceleme yaptı

Ulaştırma ve altyapı bakanı inceleme yaptı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Ulaştırma ve altyapı bakanı inceleme yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'dan bilgi alan Turhan, burada vatandaşların sorunlarını da dinledi. Daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Hasan Arslan, yaşadıklarını Bakan Turhan'a anlatarak, "Cenabı Allah bize bu ömrü yaşamayı nasip etti. Göçük altında kaldık. O çamurun içinden çıkamayabilirdik" dedi. Turhan, daha sonra gittiği 'da valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada ise derelerin etrafındaki her türlü oluşumun disipline edilmesi gerektiğini belirterek, "Sadece bina yapılaşması değil. Birincisi dere yatağına tecavüz etmeyeceksiniz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, temizleyeceğiz" dedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ulaştırma ve altyapı bakanı inceleme yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN