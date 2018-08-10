Ulaştırma ve altyapı bakanı inceleme yaptı

Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu
'da selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'dan bilgi alan Turhan, burada vatandaşların sorunlarını da dinledi. Daha sonra Ünye Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan Hasan Arslan, yaşadıklarını Bakan Turhan'a anlatarak, "Cenabı Allah bize bu ömrü yaşamayı nasip etti. Göçük altında kaldık. O çamurun içinden çıkamayabilirdik" dedi. Turhan, daha sonra gittiği Trabzon
'da valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada ise derelerin etrafındaki her türlü oluşumun disipline edilmesi gerektiğini belirterek, "Sadece bina yapılaşması değil. Birincisi dere yatağına tecavüz etmeyeceksiniz. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, temizleyeceğiz" dedi