Altın kaplama apartman!

BUGÜN NELER OLDU

Altının değerinin her gün arttığı bugünlerde Malatya 'da yüzde 70'i altın kaplama olan 4 katlı apartman tüm dikkati üzerine çekiyor. Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan ve "saray" diye adlandırılan apartmanın her dairesinde musluklar ve kapı kulpları 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor. Duvar süslemeleri ve mobilyaları da altın varaktan olan yapıdaki işlemelerde bir ressam titizliğiyle çalışılmış olması ise görenlerin ağzını açık bırakıyor. İçindeki eşyalardan dekorasyonuna kadar her şeyi el yapımı olan mimaride diğer yapılardan 100 kat daha pahalı ve dayanıklı malzeme kullanıldı. Toplam 24 milyon TL'ye mal olan apartmanın dubleks dairesinde oturmak isteyenlerin 4.5 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekirken standart daireler ise 3 milyon TL'den satışa sunuluyor. Yapıyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket sorumlusu Özgür Şahin "Dış cephe saray edasında. Tavan ve duvar işlemeleri altın yaldızlıdır. Mimaride kapı kolları ve musluklarda 24 ayar altın kaplama kullanılmış olup, mobilyalar altın yaprak ile işlenmiştir. Süslemelerde ise altın yaldız ve kristaller kullanılmıştır. Bina özel bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır" diye konuştu.