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Manavgat ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 16:08
Antalya'da orman yangını

Manavgat ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar görAntalyalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI...

Yangına, 4 helikopter, bir amfibik uçak, 25 arazöz ve iki dozerle müdahale edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

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Antalya'da orman yangını
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