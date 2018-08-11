Antalya'da orman yangını

Manavgat ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar görAntalyalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü. Oymapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN SOĞUTMA ÇALIŞMALARI...

Yangına, 4 helikopter, bir amfibik uçak, 25 arazöz ve iki dozerle müdahale edildi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektar alan zarar gördü. Bölgede havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.